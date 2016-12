kabel eins 04:30 bis 05:30 Krimiserie Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen Tödliche Wette USA 2005 Merken Der ehemalige Boxer und Ringrichter Sonny ruft das Team von Detective Lilly Rush an sein Sterbebett, um den Leuten von der Mordkommission ein Geheimnis anzuvertrauen: 1976 hat er einen Boxkampf wider besseres Wissen nicht abgebrochen. Jerry Stone, der hoffnungslos unterlegen war, starb damals im Ring, weil Ringrichter Sonny erpresst wurde. Doch noch ehe er der Mordkommission sagen kann, von wem, stirbt er ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kathryn Morris (Det. Lilly Rush) Danny Pino (Det. Scott Valens) John Finn (Lt. John Stillman) Jeremy Ratchford (Det. Nick Vera) Thom Barry (Det. Will Jeffries) Mark Lawson (Jerry Stone) Nicki Aycox (Christina Rush) Originaltitel: Cold Case Regie: James Whitmore Jr. Drehbuch: Sean Whitesell Kamera: Cort Fey Musik: Michael A. Levine Altersempfehlung: ab 16