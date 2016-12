Der junge, aufstrebende Arzt Guy Luthan leitet die Notaufnahme eines New Yorker Krankenhauses. Eines Nachts wird ein Patient eingeliefert, der unter mysteriösen Umständen stirbt. Am nächsten Morgen ist seine Leiche verschwunden, und niemand will etwas davon wissen. Luthan stellt Nachforschungen an und kommt dabei dem genialen, aber skrupellosen Neurologen Dr. Myrick auf die Spur. Ein mörderischer Albtraum beginnt ... In Google-Kalender eintragen