Frank Pierce ist Sanitäter bei der Ambulanz in New York City. Tagtäglich ist er mit Sterbenden und dem Tod konfrontiert. Durch die Anstrengung und den Stress der aufreibenden Nachtschichten ist Frank völlig am Ende und droht seinen Verstand zu verlieren. Immer wieder hat er Visionen, in denen ihm die Geister der Menschen erscheinen, deren Leben er nicht retten konnte. Als Frank einen Mann nach einem Herzanfall wiederbelebt, lernt er dessen Tochter Mary kennen und kommt ihr näher. In Google-Kalender eintragen