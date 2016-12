kabel eins 20:15 bis 23:25 Drama Die Farbe Lila USA 1985 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Im amerikanischen Süden, zwischen 1909 und 1949: Das Leben der jungen Schwarzen Celie ist alles andere als frei und glücklich. Sie wurde zur Ehe mit dem kleinen Farmpächter Albert gezwungen, der sie brutal misshandelt. Celie leidet sehr darunter, dass sie von ihrer geliebten Schwester Nettie getrennt ist, doch all ihre Briefe, die sie an Nettie schreibt, werden von Albert abgefangen. Erst nach Jahren der Demütigungen gelingt es Celie, sich gegen ihren Mann zu wehren ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Whoopi Goldberg (Celie Johnson) Danny Glover (Albert) Margaret Avery (Shug Avery) Oprah Winfrey (Sofia) Willard Pugh (Harpo Johnson) Akosua Busia (Nettie Harris) Laurence Fishburne (Swain) Originaltitel: The Color Purple Regie: Steven Spielberg Drehbuch: Menno Meyjes Kamera: Allen Daviau Musik: Quincy Jones Altersempfehlung: ab 12