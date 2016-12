kabel eins 11:15 bis 12:05 Krimiserie Without a Trace - Spurlos verschwunden Verwandlungen USA 2005 16:9 HDTV Merken Als Stephanie Healy nicht zu einer Chorprobe erscheint, macht man sich Sorgen um sie - sie scheint spurlos verschwunden zu sein. Das Team um Jack findet schon bald heraus, dass Stephanie jüngst eine heftige Auseinandersetzung mit ihrem Freund hatte. Außerdem erfahren die Ermittler zu ihrer großen Überraschung, dass Stephanie bis vor kurzem noch Stephen Patrick Healy war. Sie vermuten, dass der Schlüssel zu den gegenwärtigen Ereignissen in Stephens Vergangenheit liegt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anthony LaPaglia (Jack Malone) Eric Close (Martin Fitzgerald) Marianne Jean-Baptiste (Vivian Johnson) Poppy Montgomery (Samantha Spade) Enrique Murciano (Danny Taylor) Carlease Burke (Alicia Kline) Michael Fairman (Thomas Healy) Originaltitel: Without a Trace Regie: Timothy Busfield Drehbuch: Hank Steinberg, David H. Goodman Kamera: David Boyd Musik: Peter Manning Robinson Altersempfehlung: ab 12