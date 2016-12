sixx 22:10 bis 23:05 Mysteryserie Beauty and the Beast Prioritäten USA 2016 2016-12-15 02:15 Dolby Digital HDTV Merken Ein Krimineller erpresst Deputy Secretary Hill. Dieser hat seine Familie als Geiseln genommen und will, im Gegenzug für deren Freilassung, Informationen über Bestien. Vincent und Catherine können ihn überwältigen und beginnen anschließend sofort mit den Ermittlungen. Diese führen zu dem Buchhalter Albert Toland, der für einen russischen Mafiaboss arbeiten soll. Kurz bevor sich die beiden jedoch mit ihm treffen wollen, wird dieser entführt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kristin Kreuk (Catherine Chandler) Jay Ryan (Vincent Keller) Austin Basis (J.T. Forbes) Nina Lisandrello (Tess Vargas) Nicole Gale Anderson (Heather Chandler) Andrew Stewart-Jones (Deputy Secretary Hill) Originaltitel: Beauty and the Beast Regie: Steven A. Adelson Drehbuch: John E. Pogue Altersempfehlung: ab 12

