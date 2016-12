sixx 20:15 bis 21:10 Fantasyserie Vampire Diaries Requiem für einen Traum USA 2016 2016-12-15 00:55 Dolby Digital HDTV Neue Folge Merken Bonnie zeigt keine Lebenszeichen. Während ihr Körper ruht, dringt der Geist von Rayna in ihre Gedanken. Er will eine Vampirjägerin aus ihr machen. Auch Damon schleicht sich in Bonnies Gedankenwelt, um diese Verwandlung zu verhindern. Indem er sie provoziert, gelingt es ihm, sie ins Leben zurückzuholen. Als sie die Augen öffnet, ist sie jedoch nicht mehr dieselbe. Damon fasst daher einen fatalen Plan. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nina Dobrev (Elena Gilbert) Paul Wesley (Stefan Salvatore) Ian Somerhalder (Damon Salvatore) Steven R. McQueen (Jeremy Gilbert) Candice King (Caroline Forbes) Zach Roerig (Matt Donovan) Matthew Davis (Alaric Saltzman) Originaltitel: The Vampire Diaries Regie: Paul Wesley Drehbuch: Brett Matthews, Neil Reynolds Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 328 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 128 Min. Aktenzeichen XY... ungelöst

Magazin

ZDF 01:30 bis 03:00

Seit 58 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 58 Min.