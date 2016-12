sixx 17:25 bis 18:20 Serien Hart of Dixie Wutprobe USA 2013 2016-12-15 04:10 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Ein großes Fest bringt viel zwischenmenschlichen Wirbel mit sich. Bluebell feiert den "Tag der Pioniere". Lemon bemüht sich, das Catering in die Hand zu nehmen. Nachdem sie ihre Tollpatschigkeit bereits als Kellnerin in Wades Kneipe unter Beweis gestellt hat, möchte Lavon ihr ungern diese Aufgabe überlassen. Wade und Zoe schlüpfen hingegen in die Rolle des Präsidenten und seiner Frau. Wie immer, hat die junge Ärztin etwas an ihrem Partner zu meckern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rachel Bilson (Dr. Zoe Hart) Jaime King (Lemon Breeland) Cress Williams (Lavon Hayes) Wilson Bethel (Wade Kinsella) Tim Matheson (Dr. Brick Breeland) Scott Porter (George Tucker) Kaitlyn Black (Annabeth Nass) Originaltitel: Hart of Dixie Regie: David Paymer Drehbuch: Veronica Becker, Sarah Kucserka Musik: Jeremy Adelman