N24 Doku 20:15 bis 21:15 Magazin Welt der Wunder Biochemie der Heldentaten: Warum riskieren manche Menschen ihr Leben, um ein anderes zu retten? Biochemie der Heldentaten: Warum riskieren manche Menschen ihr Leben, um ein anderes zu retten? D 2015 Merken Was veranlasst Menschen Heldenhaftes zu leisten und dabei sogar das eigene Leben zu riskieren? Die Antwort: In einer Notfallsituation steht der Körper unter dem Einfluss von Stresshormonen. Diese blockieren das Gehirn und damit das rationale Abwägen möglicher Gefahren. Außerdem: Innovativer Kopfschutz - wie wird aus einer Mütze ein Helm? Wie werden Pistole und Gewehr getestet, bevor sie auf den Markt kommen? Und: Von Tierdärmen zum Latex - die Entstehungsgeschichte des Kondoms. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Inge Steiner Originaltitel: Welt der Wunder

