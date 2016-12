N24 Doku 14:05 bis 15:05 Dokumentation Chaos auf Rädern - Rushhour in Nairobi CDN 2014 Merken Insbesondere für Autofahrer ist es eine echte Herausforderung sich auf den Straßen von Nairobi fortzubewegen. Denn die zahlreichen Fußgänger lassen den vielen verschiedenen Fahrzeugen nur wenig Platz. Doch wie kommen die Verkehrsteilnehmer auf den holprigen Wegen Kenias trotz fehlender Regeln und Sicherheitsvorkehrungen voran? In "Chaos auf Rädern" wagt sich Andrew Younghusband auf die gefährlichsten Straßen der Welt und testet unterschiedliche Vehikel im rasanten Stadtverkehr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Don't Drive Here