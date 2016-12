RTS Un 22:05 bis 22:50 Serien Madam Secretary Le sang et l'ironie USA 2014 Untertitel Merken Elizabeth prépare son premier discours devant le Comité des Affaires Mondiales. Au même moment, son mari reçoit la visite d'un de ses anciens professeurs, le Père Laurent Adisa. Il souhaite parler à la Secrétaire d'État du coup d'état qui vient d'avoir lieu en République d'Afrique de l'Ouest et de la menace imminente de génocide. Il lui demande d'aider son peuple. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Téa Leoni (Elizabeth McCord) Tim Daly (Henry McCord) Patina Miller (Daisy Grant) Geoffrey Arend (Matt Mahoney) Erich Bergen (Blake Moran) Kathrine Herzer (Alison McCord) Evan Roe (Jason McCord) Originaltitel: Madam Secretary Regie: Mark Piznarski Drehbuch: Matt Ward Musik: Transcenders Altersempfehlung: ab 12

