RTS Un 20:15 bis 21:15 Sonstiges Temps présent Le business du sang CH 2016-12-19 15:10 Stereo Untertitel Merken Derrière les intentions généreuses du don du sang, une filière complexe et extrêmement lucrative vient alimenter les caisses de grandes multinationales. Car à partir du sang, on fabrique du plasma, un produit sanguin coûteux et indispensable aux hôpitaux et aux patients. Pour fabriquer ce produit mondialisé, des miséreux et toxicomanes des banlieues américaines sont condamnés à vendre leur sang pour acheter leur dose ou survivre. Destination : le monde entier, dont la Suisse. Si les risques d'infection semblent limités, ce business du sang des pauvres pose de sérieuses questions morales. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jean-Philippe Ceppi Originaltitel: Temps présent Regie: reportage de Pierre Monnard, Marie Maurisse et François Pilet

