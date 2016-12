Kabel1 Doku 02:20 bis 03:45 Western Wyatt Earp's Revenge USA 2012 20 40 60 80 100 Merken Wyatt Earp, Legende des Wilden Westens, erzählt einem Reporter in Los Angeles die Geschichte seines ersten Ritts: Rache ist sein Antrieb, als sich Wyatt nach dem Mord an seiner geliebten Dora auf die Suche nach dem Killer macht. Mit seinen Begleitern reitet er durchs Land und erfährt bald den Namen des Mörders: James "Spike" Kennedy. Was folgt ist ein blutiger Kampf, der Wyatt Earp in die Geschichtsbücher des Landes bringen soll. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Val Kilmer (Wyatt Earp) Daniel Booko (Spike Kenedy) Matt Dallas (Bat Masterson) Steven Grayhm (Sam Kenedy) Scott Whyte (Charlie Bassett) Originaltitel: Wyatt Earp's Revenge Regie: Michael Feifer Drehbuch: Darren Benjamin Shepherd Musik: Andres Boulton