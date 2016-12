Kabel1 Doku 22:15 bis 22:35 Dokumentation Tödliche Duelle Das blutige Ende der Ma Barker CDN 2016 2016-12-16 01:35 Merken Im Morgengrauen eines Tages im Jahre 1935 kreist die Polizei ein entlegenes Gebäude ein, das als Hauptsitz der gemein-gefährlichen Barker-Karpis-Gang gilt. Was folgt, ist eine vierstündige Schießerei. Schließlich ergeben sich Ma und Freddie Barker. Doch war Ma Barker tatsächlich eine verruchte Kriminelle oder nur eine Mutter, die in die kriminellen Machenschaften ihrer Kinder hineingezogen wurde? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Billy Bacci (Agent) Devon Coyle (Agent) Chris Dyer (Alvin Karpis) Dan Grathwol (Agent A.A. Muzzey) Rona Hyman (Ma Barker) Brendon Lynch (Agent) Calvin Nesbitt (Agent) Originaltitel: Deadly Shootouts Regie: Kevin R. Hershberger Drehbuch: Lee Robinson

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 332 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 132 Min. Aktenzeichen XY... ungelöst

Magazin

ZDF 01:30 bis 03:00

Seit 62 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 62 Min.