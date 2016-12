Super RTL 22:10 bis 23:15 Dokusoap Nachbarschaftsstreit Schäfer vs. Fischer - Der Müllstreit D 2011 Stereo HDTV Merken 'Franz Obst ist unsere letzte Rettung - wir sind mit unserem Latein am Ende!', klagt Ursela Schäfer mit Tränen in den Augen. Und ausgerechnet in diesem Punkt herrscht Einigkeit zwischen den zerstrittenen Nachbarn. Auch Familie Fischer sieht in einer Streitschlichtung durch Franz Obst die letzte Chance. In "Der Müllstreit" herrscht seit neun Jahren in einem noblen Villenviertel in Weinheim ein "schmutziger" Nachbarschaftsstreit. Überall liegen alte Autoreifen, Plastikplanen oder kaputte Kinderstühle herum. Die Rentner Ursela (64) und Reinhard Sch. (74) sind empört. Direkt vor ihrer Terrasse türmt sich der Unrat. Die Verursacher sind die Nachbarn: Claudia R. (46) mit Ehemann Frank F. (46) sowie ihre drei Kinder Laura (12), Luisa (11), Luca (5). Die Familie gibt zu: "Klar, wir wollen die Schäfers provozieren. Wenn die sich über unsere Hecke aufregen, dann geben wir ihnen mit dem Müll jetzt einen echten Grund." Aus dem anfänglichen Streit um die damals sieben Meter hohe Hecke, ist mittlerweile ein regelrechter Kleinkrieg entstanden. Inzwischen haben sich beide Nachbarschaftsparteien das Betreten ihrer Grundstücke untersagt. Sie kommunizieren nur noch über ihre Anwälte miteinander. Zwei Schlichtungsversuche sind bereits gescheitert. 'Franz Obst ist unsere letzte Rettung - wir sind mit unserem Latein am Ende', klagt Ursela Sch. mit Tränen in den Augen. Und ausgerechnet in diesem Punkt herrscht Einigkeit zwischen den zerstrittenen Nachbarn. Wird es dem erfahrenen Rechtsanwalt und Mediator gelingen, beide Parteien an einen Tisch zu bringen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Franz Obst (Rechtsanwalt, Streitschlichter) Originaltitel: Nachbarschaftsstreit

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 329 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 129 Min. Aktenzeichen XY... ungelöst

Magazin

ZDF 01:30 bis 03:00

Seit 59 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 59 Min.