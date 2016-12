Super RTL 17:10 bis 17:40 Trickserie Sally Bollywood Sally Superstar / Der geheimnisvolle Ninja F 2010 2017-01-02 11:45 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Die berühmte Sängerin Melody M. versagt bei ihrem Konzert in Cosmopolis. Ihr Stimm-Optimierer, ein elektronischer Gesangs-Verbesserer, wird plötzlich ausgeschaltet. Jemand will den Superstar blamieren! Sally und Doowee nehmen sofort die Ermittlungen auf. 2. Geschichte: Die verschiedenen Sport AGs werden von einem mysteriösen Ninja beklaut. Ihm gelingt es zahlreiche Sportgeräte zu stehlen. Um den Dieb zu stellen, gründen Sally und Doowee eine eigene Sport AG, die Kalaripayatt-AG. Der Plan des SBI geht auf und der Ninja versucht die Ausrüstung der neuen AG zu klauen. Gelingt es dem SBI den Dieb zu stellen und herauszufinden, wer unter der Ninja-Maske steckt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sally Bollywood Altersempfehlung: ab 6