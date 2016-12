Super RTL 11:05 bis 11:35 Trickserie Bugs Bunny & Looney Tunes Vom Regen in die Traufe / Road Runners Beep-Show / Schlafende Hunde soll man nicht wecken / Kein Mit USA 1941-1995 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Im Schlaf wird Bugs Bunny von einem Platzregen überrascht, der seine ganze Wohnung überschwemmt. Anstatt aufzuwachen und zu fliehen schläft Bugs Bunny aber seelig weiter und treibt samt seiner Matratze auf den Wassermassen davon. 2. Geschichte: Coyote hat es mal wieder auf Roadrunner abgesehen. In einer alten Mine kommt es zum Showdown, bei dem Coyote wie immer das Nachsehen hat. 3. Geschichte: Tweety wird von Sylvester in einem Schaufenster erspäht. Doch als der Kater sich auf Tweety stürzen will, wird der kleine Vogel von einer freundlichen Großmutter gekauft. Das passt Sylvester überhaupt nicht... 4. Geschichte: Der Roadrunner steht ganz oben auf der Liste derjenigen, auf die es Wile E. Coyote abgesehen hat. Doch es stellt sich heraus, dass der Roadrunner ein wenig zu schlau ist, um ihm in die Falle zu gehen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bugs Bunny & Looney Tunes Altersempfehlung: ab 6