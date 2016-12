Super RTL 05:20 bis 05:35 Trickserie Zeo Folge: 98 Die neue Vase F 2013 Stereo HDTV Live TV Merken Zeo hat eine Vase von Uroma kaputt gemacht. Opa geht mit ihm in Zeldas Laden und kauft eine Neue. Doch unterwegs geht auch die kaputt. Sie können nur noch die Scherben einsammeln. Elzies Mama bringt Zeo auf die Idee, eine Vase aus Ton anzufertigen und sie mit den Scherben zu bekleben. Jetzt hat Uroma zwei Vasen in einer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Zou Regie: Olivier Lelardoux