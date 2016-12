SAT.1 Emotions 02:20 bis 03:05 Krimiserie Der letzte Bulle Folge: 55 Das Ding des Jahrhunderts D 2014 2016-12-17 03:40 16:9 HDTV Merken Auf der Beerdigung von Klaus Koller findet Mick keine Antworten. Alle gehen ihm aus dem Weg. Er bemerkt jedoch, dass er beobachtet wird. Als er die fliehende Person stellen will, entkommt der Mann in einem Auto. Das Auto hat er davor aber schon einmal gesehen - vor dem Haus seiner Tochter Isa! Ist sie etwa in den Fall verstrickt? Nach weiteren Nachforschungen wird klar: Es geht um einen lange zurückliegenden Coup und immens hohe Geldsummen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Henning Baum (Mick Brisgau) Christina Hecke (Astrid) Maximilian Grill (Andreas Kringge) Adam Bousdoukos (Lutz Görnemann) Oliver Stritzel (Rüdiger Bremme) Luise Risch (Isabelle Brisgau) Yangzom Brauen (Anja Russeck) Originaltitel: Der letzte Bulle Regie: Thomas Nennstiel Drehbuch: Uschi Müller, Christian Heider Altersempfehlung: ab 12