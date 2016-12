TLC 01:45 bis 02:30 Unterhaltung Die Forensiker - Profis am Tatort Spiel mit dem Feuer USA 2010 Merken In Washington D.C. wird ein Notruf abgesetzt: Das Haus einer alten Dame im nordöstlichen Teil der Stadt steht in Flammen. Als die Feuerwehr Minuten später eintrifft, finden sie die beiden Enkel von Lou Edna Jones im Vorgarten. Sie konnten sich durch einen Sprung aus dem zweiten Stock retten. Ihre Versuche, die 82-Jährige aus dem brennenden Schlafzimmer zu befreien, waren vergeblich, da die Flammen bereits zu hoch schlugen. Ihre Großmutter kann schließlich lebend geborgen werden, erliegt aber wenig später ihren Verletzungen. Wie die Ermittlungen ergeben, wurde das Haus von Lou Edna absichtlich in Brand gesetzt. Doch wer hatte ein Motiv, die 82-jährige Großmutter zu ermorden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Victor Caroli (Himself - Narrator) Frank Molino (Himself - Detective, Metropolitan Police Department, Arson &) Darlene Lloyd (Herself - Victim's Daughter) Scott Hoglander (Himselt - Lt. Colonel, Prince George's County Fire Departmen) Tijuana Klas (Herself - Special Agent, ATF) Scott Fulkerson (Himself - Special Agent, ATF) Raymond Kuk (Himself - Forensic Chemist, ATF) Originaltitel: Extreme Forensics Drehbuch: Rachel Post