TLC 23:05 bis 00:00 Dokumentation Stalked: Dunkle Begierde Ich oder keiner USA, GB 2016 Merken Evimer ist ein echter Sonnenschein und sehr beliebt. Aber seit die 20-Jährige von dem Mann betrogen wurde, den sie heiraten wollte, hat sie Angst, eine neue Beziehung einzugehen. Doch dann trifft sie Ramon, einen gut aussehenden, charmanten Jungen, und verliebt sich in ihn. Die Beziehung verläuft harmonisch, aber als die beiden zusammenziehen, offenbart Ramon sein wahres Gesicht: Er ist extrem besitzergreifend, versucht, Evie von ihrem Freundeskreis zu trennen, und schlägt in einem Eifersuchtsanfall hart zu. Die junge Frau bekommt es mit der Angst zu tun und trennt sich von Ramon, doch der hat bereits einen mörderischen Plan gefasst. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sarah de Freitas (Dynasty) Jack Galer (Eric) Ojan Genc (Mario) Aaron Heffernan (Ramon) Akiya Henry (Jeneane) Solomon Taiwo Justified (Fuchsia boyfriend) Andrea Vasiliou (Evimer) Originaltitel: Obsession: Dark Desires Regie: Richard Turley Drehbuch: Richard Turley