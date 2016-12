TLC 20:15 bis 21:10 Dokusoap Mein Traum in Weiß: Randy auf Tour Austin USA 2013 Merken Randy Fenoli und sein Dreamteam touren weiter durch Amerika und stylen in ihrem Popup-Salon Bräute von Kopf bis Fuß. Heute hält ihr Truck in Austin, Texas, wo die Ansprüche besonders hoch sind. Seine ersten Kundinnen sind Tina und Emily, beides Lehrerinnen und beste Freundinnen, die zusammen nach Kleidern suchen, weil sie gleichzeitig einen Heiratsantrag bekamen. Die Budgets liegen bei 3000 beziehungsweise 1000 Dollar, und auch die Wünsche der beiden sind völlig unterschiedlich. Eine gemeinsame Brautkleid-Suche ist nach Meinung des Fashion-Experten keine gute Idee, da der Vergleich zur Freundin eher im Weg stehen kann. Und Randy soll Recht behalten In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Skye Boysen (Shopper) June Griffin Garcia (Shopper) Venus Monique (Bride) Lisa Valdez (Friend of Bride) Leonardo Montelongo (Family Friend) Originaltitel: Randy to the Rescue

