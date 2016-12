TLC 14:05 bis 14:30 Dokusoap Cake Boss: Buddys Tortenwelt Ein Traum aus Schokolade USA 2010 Merken "Carlo's Bakery" feiert 100sten Geburtstag! Ein Anlass, der von Buddy, seiner Backmannschaft und der halben Stadt mit einem Straßenfest ganz groß zelebriert wird. Im Mittelpunkt der Fete steht eine gigantische Torte, die die turbulente Geschichte der Bäckerei in einzelnen Etappen erzählt. Doch trotz Mega-Party darf man die Kundschaft nicht warten lassen, und so kreieren der "Cake Boss" und seine Leute einen echten Schokoholic-Kuchen, der das Herz jedes Schokoladen-Fans höher schlagen lässt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Buddy Valastro (Himself - Cake Boss) Frankie Amato Jr. (Himself - Lil Frankie) Ralph 'Ralphie Boy' Attanasia III (Himself) Anthony Bellifemine (Himself - Buddy's Cousin) Buddy Castano (Himself - Mauro and Maddalena's Son) Maddalena Castano (Herself - Buddy's Second Oldest Sister/Mauro's Wife) Mary Castano (Herself - Mauro and Maddalena's Oldest Daughter) Originaltitel: Cake Boss Musik: David Vanacore