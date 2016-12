TLC 10:40 bis 11:40 Dokusoap Messies - Wege aus dem Chaos Alarmierende Zustände USA 2010 Merken Seit Pattis einzige Tochter Ruby im College ist, hat der Sammelzwang der alleinerziehenden Mutter neue Dimensionen angenommen: Jeder Zentimeter ihres Hauses in L. A. ist mit Krempel vollgestellt. Und sogar Rubys Zimmers, das bislang von der Vermüllung verschont wurde, gleicht inzwischen einer Lagerhalle. Auch Jonathan aus Massachusetts hat seinen Hortzwang längst nicht mehr im Griff. Da das Haus aus allen Nähten platzt, ist seine Ehefrau mit Söhnchen Robby in ein Apartment gezogen und steht inzwischen kurz davor, die Scheidung einzureichen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Hoarding: Buried Alive