SAT.1 Emotions 14:15 bis 14:45 Telenovela Schmetterlinge im Bauch Folge: 9 D 2006 Verwirrt flieht Nelly morgens aus Jens' Hotelzimmer, in ihrem Gedächtnis klafft ein riesiges Loch. Sie trifft sich mit ihm zu einem klärenden Gespräch und teilt ihm unmissverständlich mit, dass sie keine gemeinsame Zukunft mehr sieht. Doch so leicht wird sie Jens nicht los: Sein geklautes Auto wird gefunden - und Nelly besitzt immer noch die Schlüssel ... Schauspieler: Alissa Jung (Nelly Heldmann) Raphael Vogt (Nils Heyden) Sascha Tschorn (Jens Lachner) Anna Luise Kiss (Melanie Schmidt) Erik Hansen (Godehard Hansen) Zacharias Preen (Hartmut Hallstedt) Marie Munz (Judith von Bütow) Originaltitel: Schmetterlinge im Bauch Regie: Laurenz Schlüter Drehbuch: Aglef Püschel Musik: Curt Cress, Reinhold Hoffmann