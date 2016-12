SAT.1 Emotions 04:55 bis 05:40 Daily Soap Herzflimmern - Die Klinik am See Folge: 50 D 2011 16:9 HDTV Merken In letzter Sekunde findet Marie Sarah Steinert und Baby Paul im Bootshaus und kann durch ihre Erstversorgung das Leben von Paul retten. Oberschwester Ursula kuriert Mesuts Kopfschmerzen mit einem ihrer Kräutertees. Als Verwaltungsdirektor Borowski mitbekommt, dass sie die Tees auch an Patienten ausgibt, gerät sie in Erklärungsnot. Nachdem Shirley ihre Affäre mit Bernheimer auf Eis gelegt hat, verschlechtert sich ihr Verhältnis - was den Kollegen nicht verborgen bleibt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Caroline Beil (Dr. Shirley Wilson) Maike von Bremen (Dr. Isabelle Jung) Yve Burbach (Karen Wagner) Carina Diesing (Victoria "Vicky" Wilson) Annabel Faber (Henriette Thaler) Bojana Golenac (Stella Bennini) Jan Hartmann (Dr. Stefan Jung) Originaltitel: Herzflimmern Regie: Daniel Anderson, Johanna Jackie Baier, Tillmann Schillinger Drehbuch: Jürgen Werner Kamera: Marc Sill, Philipp Geigel Musik: Curt Cress