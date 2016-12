SAT.1 Gold 22:10 bis 22:40 Dokusoap Niedrig und Kuhnt - Kommissare ermitteln Gedächtnisverlust Gedächtnisverlust D 2008 Merken Völlig verwirrt und blutverschmiert wird ein Mann in einem Park aufgegriffen. Er behauptet, jemanden getötet zu haben, kann sich aber an nichts weiter erinnern, und eine Leiche gibt es auch nicht. Erst der Tod eines weiteren Menschen führt die Kommissare auf eine heiße Spur ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Cornelia Niedrig, Bernhard Kuhnt Originaltitel: Niedrig und Kuhnt - Kommissare ermitteln

