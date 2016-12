SAT.1 Gold 14:20 bis 15:10 Arztserie Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft Der Glaube gegen das Wissen USA 1995 Merken Dr. Quinn springt im Unterricht an der Schule für Reverend Johnson ein, der an einem entzündeten Zahn leidet. Als sie den Kindern etwas über Darwins Evolutionstheorie beibringt, machen die empörten Eltern mobil. Brian freundet sich unterdessen mit Mary Ann Daggett an. Das Mädchen wird offenbar von seinem Vormund schwer misshandelt - es hat am ganzen Körper schlimme Wunden. Dr. Quinn will Mary Ann helfen und muss zu ungewöhnlichen Mitteln greifen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jane Seymour (Dr. Quinn - Medicine Woman) Joe Lando (Byron Sully) Chad Allen (Matthew Cooper) Jessica Bowman (Colleen Cooper) Shawn Toovey (Brian Cooper) Barbara Babcock (Dorothy Jennings) Andy Bakkum (Alice) Originaltitel: Dr. Quinn, Medicine Woman Regie: Jerry Jameson Drehbuch: Carl Binder Kamera: Roland "Ozzie" Smith