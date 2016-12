kabel1 classics 23:25 bis 01:00 SciFi-Film Der Blob USA 1988 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ein Meteorit rast auf die Erde zu und geht in der Nähe einer amerikanischen Kleinstadt nieder. Eine schleimige Masse tritt aus. Zwei Eigenschaften zeichnen den Stoff aus: unstillbarer Appetit auf Menschenfleisch und scheinbar endloses Wachstum. Die Masse frisst die Stadt nahezu auf - ganz zur Freude eines Wissenschaftlers: Er sieht darin die perfekte Waffe ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin Dillon (Brian Flagg) Shawnee Smith (Meg Penny) Donovan Leitch (Paul Taylor) Jeffrey DeMunn (Sheriff Herb Geller) Ricky Paull Goldin (Scott Jeske) Joe Seneca (Dr. Meddows) Candy Clark (Fran Hewitt) Originaltitel: The Blob Regie: Chuck Russell Drehbuch: Chuck Russell, Frank Darabont Kamera: Mark Irwin Musik: Michael Hoenig Altersempfehlung: ab 18

