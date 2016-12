kabel1 classics 20:15 bis 21:40 Horrorfilm Devil's Due - Teufelsbrut USA 2014 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Zach und Samantha sind frisch verheiratet und genießen ihre Flitterwochen. In Santo Domingo passiert jedoch etwas Sonderbares: Die Erinnerung an eine bestimmte Nacht ist den beiden völlig entschwunden. Kurz danach ist Samantha schwanger. Das Kind in ihrem Bauch wächst schneller als gewöhnlich und die werdende Mutter ist voller Sorge. Sie ist sich sicher, die Brut des Teufels in ihrem Leib zu tragen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Allison Miller (Samantha McCall) Zach Gilford (Zach McCall) Sam Anderson (Pater Thomas) Aimee Carrero (Emily) Vanessa Ray (Suzie) Bill Martin Williams (Ken) Geraldine Singer (Sally) Originaltitel: Devil's Due Regie: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett Drehbuch: Lindsay Devlin Kamera: Justin Martinez Altersempfehlung: ab 16

