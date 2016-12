Seit Mitte der Achtzigerjahre nimmt die populäre "Transformers"-Franchise zunehmend an Beliebtheit zu. Nun übernahm es der für seine Gigantomanie bekannte Michael Bay in seinem zweiten Film ohne seinen Ziehvater Jerry Bruckheimer, die stetig ihr Aussehen wechselnden Roboter erstmals in einem Realfilm zum Leben zu erwecken. "Transformers" - ein atemloses Abenteuer mit Shia LaBeouf und Megan Fox in den Hauptrollen. In Google-Kalender eintragen