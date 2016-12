kabel1 classics 10:55 bis 11:45 Actionserie Drei Engel für Charlie Folge: 38 Drei sattelfeste Engel USA 1977 16:9 HDTV Merken Auf einer Ferienranch wird ein Mord an einem Mann namens Joseph Frisch verübt. Der Betreiber der Ranch beauftragt Charlies Engel mit der Aufklärung des Falles. Doch kurz nachdem Bosley und die drei auf der Ranch eingetroffen sind, wird auch der Besitzer selbst ums Leben gebracht. Recherchen ergeben, dass mehrere Feriengäste in einen größeren Immobilienbetrug verwickelt sind. Haben die mysteriösen Morde etwas mit den Immobiliengeschäften zu tun? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jaclyn Smith (Kelly Garrett) Kate Jackson (Sabrina Duncan) Cheryl Ladd (Kris Munroe) David Doyle (John Bosley) Angel Tompkins (Jean Trevor) Woodrow Parfrey (Sheriff Hayden) William Phipps (George Jackson) Originaltitel: Charlie's Angels Regie: George Brooks Drehbuch: Edward J. Lakso Kamera: Richard L. Rawlings Musik: Jack Elliott, Allyn Ferguson Altersempfehlung: ab 6