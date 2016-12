RTS Deux 21:05 bis 23:00 Sonstiges La rançon de la gloire F, CH, B 2013 Stereo Untertitel Merken Début 1978, quelques semaines après la mort de l'artiste, deux malfrats décident de déterrer son corps au cimetière du village pour exiger une rançon d'un million de francs à la famille. Deux mois plus tard, la police réussira à coffrer les coupables et à retrouver le cercueil. Près de 40 ans plus tard, Xavier Beauvois ("Des hommes et des dieux") s'est approprié l'histoire pour transformer ces espèces d'hurluberlus pathétiques - ces "charlots", même, comme les avait véritablement qualifié le procureur à l'époque - en antihéros aussi maladroits que touchants. Il en résulte une comédie noir et tendre, doublée d'une fable sociale émouvante. Le tout, tourné en grande partie à Corsier-sur-Vevey, y compris au Manoir de Ban, l'ancienne demeure familiale, alors que les transformations pour le musée avaient justement du retard. Epaulé par un Roschdy Zem impeccable, Benoît Poelvoorde est parfait en petit truand inadapté, champion du plan foireux, tendance fleur bleue. Vivant de menus larcins, Eddy, 50 ans, au chômage, sort de prison la veille de Noël. Nous sommes à Vevey, en 1977. Il est accueilli par son ami Osman, un émigré algérien confronté à des difficultés financières, qui lui a proposé un deal : en échange de l'hébergement, Eddy doit s'occuper de Samira, sa petite fille de 7 ans, et notamment l'aider à s'améliorer en français le temps que sa femme, Noor, subisse des examens à l'hôpital. Le soir de Noël, Eddy revient avec une télé "achetée" on ne sait où et le trio apprend la triste nouvelle au même moment que le monde entier : Chaplin vient de s'éteindre dans sa demeure de Corsier-sur-Vevey, là où il vivait depuis 25 ans avec toute sa famille. Quelques jours plus tard, Eddy a alors une idée complètement folle : déterrer le cercueil du richissime artiste et demander une rançon à la famille. D'abord effaré par l'idée de son ami, Osman fini par accepter, voyant là un moyen de payer l'opération de sa femme? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Benoît Poelvoorde (Eddy Ricaart) Roschdy Zem (Osman Bricha) Séli Gmach (Samira) Chiara Mastroianni (Rosa) Nadine Labaki (Noor) Peter Coyote (John Crooker) Xavier Maly (l'inspecteur Maltaverne) Originaltitel: La rançon de la gloire Regie: Xavier Beauvois Drehbuch: Xavier Beauvois, Etienne Comar, Marie-Julie Maille Musik: Michel Legrand

