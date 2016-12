MDR 17:00 bis 17:45 Magazin MDR um 4 Neues von hier & Leichter leben Raus aus der Pleite: Verbraucherinsolvenz D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Für Betroffene ist es eine enorme Belastung, wenn sie ihren Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen können. Immerhin ist seit 2014 eine Restschuldbefreiung bereits nach drei bzw. fünf Jahren möglich. Welche Anforderungen Sie erfüllen müssen, um die Frist zu verkürzen, das erfahren Sie in der Sendung. Dann klären wir auch, was ein Insolvenzverfahren kostet und welche Alternativen es dazu gibt. Gilbert Häfner, Präsident des Landgerichts in Dresden, klärt auf, wie Sie schneller aus der Schuldenfalle kommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Gilbert Häfner (Richter) Originaltitel: MDR um 4