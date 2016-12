ProSieben 14:15 bis 14:40 Comedyserie Two and a Half Men Superman und Dornröschen USA 2006 2016-12-16 07:35 16:9 HDTV Merken Jake lässt verlauten, dass er in letzter Zeit Schwierigkeiten hat, die Nacht durchzuschlafen. Grund ist, dass er unfreiwillig Zeuge wird, wie seine Mutter und deren Verlobter Herb sich lautstark beim Liebespiel verlustieren. Zunächst scheint Alan als einziger darüber bestürzt zu sein. Doch als Evelyn andeutet, dass ihm in seiner Kindheit Ähnliches widerfahren sei, weckt dies bei Charlie stark unterdrückte Erinnerungen an traumatische Kindheitserlebnisse ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Marin Hinkle (Judith Harper) Conchata Ferrell (Berta) Holland Taylor (Evelyn Harper) Melanie Lynskey (Rose) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: Gary Halvorson Drehbuch: Susan Beavers Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman