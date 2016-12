ProSieben 08:00 bis 08:30 Comedyserie Two and a Half Men Leck nicht an deiner Haarbürste USA 2006 16:9 HDTV Merken Die Harper-Brüder sind den Frauen hörig. Alan versucht verzweifelt, seine Ex-Frau Kandi dazu zu überreden, ihr teures Appartement zu verkaufen. Kandi versteht es jedoch, ihn immer wieder einzulullen. Charlies Freundin Lydia kann keiner ausstehen. Besonders Haushälterin Berta findet ihre herablassende Art unerträglich. Lydia findet Berta ebenfalls ganz schrecklich. Beide fordern von Charlie, sich von der jeweils anderen zu trennen, doch der drückt sich vor der Entscheidung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Conchata Ferrell (Berta) Marin Hinkle (Judith) April Bowlby (Kandi) Katherine LaNasa (Lydia) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: Gary Halvorson Drehbuch: Mark A. Roberts Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12

