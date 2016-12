ZDF neo 23:00 bis 23:35 Talkshow Kessler ist... Stefanie Hertel D 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Erneut taucht Michael Kessler in die Vergangenheit und Gegenwart von Prominenten ein, verwandelt sich zu ihrem Abbild und konfrontiert sie schließlich mit ihrem eigenen Spiegelbild. Dafür recherchiert er gründlich im Leben des jeweiligen Promis - sichtet private Fotos und Archivmaterial, spricht mit ihm selbst und trifft Angehörige und Freunde. Am Ende seiner Reise verwandelt er sich in seinen Gast - in perfekter Maske, Mimik und Gestik. Im finalen Interview konfrontiert Kessler so sein prominentes Gegenüber mit dessen Spiegelbild: Lichter trifft auf Lichter, "Effe" auf "Effe". Nachdem Kessler zuvor den Prominenten interviewte, interviewt der am Ende "sich selbst". Er stellt sich Fragen, die er sich schon immer stellen wollte. Mit ungewissem Ausgang. Denn wenn Kessler als Spiegelbild des Prominenten antwortet, fallen die letzten Masken. In der fünften Folge verwandelt sich Michael Kessler in Stefanie Hertel. Seit ihrem vierten Lebensjahr steht Stefanie Hertel auf der Schlagerbühne. Was bedeutet es, von Kindesbeinen an im Rampenlicht zu stehen und im Showbusiness groß zu werden? Michael Kessler trifft ihren Vater und Entdecker Eberhard Hertel sowie weitere langjährige Weggefährten und versucht, einen Blick hinter die Fassade der "heilen Welt" der Volksmusik zu werfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Michael Kessler Originaltitel: Kessler ist...