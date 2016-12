ZDF neo 12:55 bis 14:30 Krimi Columbo Meine Tote - Deine Tote USA 1974 2016-12-15 17:00 Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Hugh Caldwell hat seine Frau umgebracht und bittet seinen Freund Mark um Hilfe, um das Verbrechen zu vertuschen. Gemeinsam täuschen die beiden nicht nur einen Einbruch in Hughs Haus vor, Mark ist zudem noch bereit, seinem Freund ein Alibi zu geben. Keine 24 Stunden später bittet Mark seinen Freund Hugh um exakt den gleichen Gefallen. Columbo ist bald klar, dass an diesem Fall etwas nicht stimmt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Falk (Lt. Columbo) Richard Kiley (Mark Halperin) Michael McGuire (Hugh Caldwell) Rosemary Murphy (Margaret Halperin) Val Avery (Artie Jessup) Eric Christmas (Bruno Wexler) Eleanor Zee (Thelma) Originaltitel: Columbo Regie: Ben Gazzara Drehbuch: Peter S. Fischer Kamera: William Cronjager Musik: Dick De Benedictis, Billy Goldenberg Altersempfehlung: ab 12