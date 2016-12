ZDFinfo 01:50 bis 02:35 Dokumentation Die Rückkehr der Eismumie D 2008 Stereo 16:9 Live TV Merken Sensationsfund im Sommer 2006. Im mongolischen Altai-Gebirge auf über 2500 Metern Höhe entdeckt ein Forscherteam aus Deutschland, Russland und der Mongolei eine Eismumie. Es ist ein Skythenkrieger in vollem Ornat. Jetzt muss es schnell gehen, damit die gefrorene, über 2000 Jahre alte Mumie nicht auftaut. Der mongolische Staatspräsident fliegt ein und nimmt die Mumie in seinem Hubschrauber mit in die Hauptstadt Ulan Bator. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Rückkehr der Eismumie Regie: Gisela Graichen/Peter Prestel