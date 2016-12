ZDFinfo 23:10 bis 23:55 Dokumentation Die Entstehung der Erde Geburt aus Sternenstaub GB 2009 Stereo 16:9 Live TV Merken Geologen untersuchen die ältesten Gesteine unseres Planeten sowie Meteoriten aus dem Weltall, um dem faszinierenden Rätsel um die Entstehung der Erde auf die Spur zu kommen. Vor viereinhalb Milliarden Jahren formte sich aus Weltraumstaub ein Gesteinsbrocken, der in einer Umlaufbahn um die Sonne kreiste unsere Erde. Der junge Planet überstand eine kosmische Kollision, bevor das Gestein fest wurde und Ozeane und Leben entstanden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: How the Earth was made