ZDFinfo 22:25 bis 23:10 Dokumentation Die Entstehung der Erde Tödliche Eruptionen GB 2009 2016-12-21 01:15 Stereo 16:9 Merken Tief unter der Schneedecke des sibirischen Ödlands verbergen sich die Spuren einer der größten Naturkatastrophen der Erdgeschichte: Vor 250 Millionen Jahren spuckte die Erde riesige Mengen Lava. Eine Fläche, zweimal so groß wie Deutschland, versank unter einer eineinhalb Kilometer dicken Lavaschicht. Die entweichenden Gase führten zu einer massiven globalen Erwärmung, es kam zu einem Massensterben. 95 Prozent aller Arten starben. Doch das Leben auf der Erde war nicht ganz ausgelöscht, und mit dem Artensterben begann eine neue Ära die der Dinosaurier. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: How the Earth was made

