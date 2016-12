ZDFinfo 14:15 bis 15:00 Dokumentation Katastrophen, die Geschichte machten Das Erdbeben von Lissabon CDN 2013 2016-12-16 00:40 Stereo 16:9 Live TV Merken 1755 erschüttert ein schweres Erdbeben Lissabon. Der nachfolgende Tsunami und eine verheerende Feuersbrunst zerstören die Stadt fast vollständig. Doch es ist der Beginn der Erdbebenforschung. Menschen machen die Geschichte, so heißt es. Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Vulkanausbrüche, Erdbeben oder Super-Stürme haben die Geschicke der Menschheit oft mehr beeinflusst als Feldherren und Visionäre. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Perfect Storms: Disasters That Changed the World