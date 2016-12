ZDFinfo 07:45 bis 08:28 Dokumentation Cops außer Kontrolle Amerikas Kampf gegen Polizeigewalt USA 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Die Debatte über Polizeigewalt gegen die schwarze Bevölkerung in den USA reißt nicht ab. Immer wieder kommt es zu rassistisch motivierten Übergriffen, nicht selten mit tödlichem Ausgang. Das Newark Police Department in New Jersey geriet schon häufiger in die Schlagzeilen und soll nun durch das amerikanische Justizministerium reformiert werden. Die Dokumentation "Cops außer Kontrolle" blickt hinter die Kulissen der Polizeiarbeit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Policing the Police Regie: Jelani Cobb

