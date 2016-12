Das Erste 01:55 bis 03:20 Abenteuerfilm St. Ives - Alles aus Liebe F, D, IRL, GB 1998 Nach dem Roman von Robert Louis Stevenson Stereo Dolby Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Frankreich, 1813. Der Edelmann Jacques de Keroual de St. Ives (Jean-Marc Barr) glaubt, als einziges Mitglied seiner Familie die Französische Revolution überlebt zu haben. Heute dient er als Capitain in der Husarenarmee von Napoleon - eine Position, die dem galanten Charmeur vor allem dazu dient, schöne Frauen kennenzulernen. Immer wieder bringt ihn sein Lebenswandel in größte Gefahr, aber St. Ives fürchtet weder Tod noch Teufel. Schließlich wird er für seine Respektlosigkeiten zum einfachen Soldaten degradiert und an die Front nach Schottland geschickt. Hier fällt er prompt den Briten in die Hände und landet in Kriegsgefangenschaft. Aber selbst diese Wendung des Schicksals nimmt St. Ives mit Humor, zumal sich schon bald eine Möglichkeit zur Flucht ergibt: Während einer Festungsbesichtigung der weltgewandten Lady Gilchrist (Miranda Richardson) weckt er das Interesse ihrer hübschen Nichte Flora (Anna Friel), auf die auch der leicht vertrottelte britische Major Chevening (Richard E. Grant) ein Auge geworfen hat. Die junge Frau verliebt sich auf den ersten Blick in St. Ives und findet heraus, dass dessen Großvater (Michael Gough) sowie sein Bruder Alain (Jason Isaacs) ganz in der Nähe leben. Mit Floras Hilfe gelingt St. Ives die Flucht zum Gut seiner Familie. Der Großvater, der seinen Enkel seit der Revolution für tot hielt, ist überglücklich über das Wiedersehen. Der nichtsnutzige Alain hingegen fürchtet durch Jacques' Auftauchen um seinen alleinigen Anspruch auf das Familienerbe. Von seinem eigenen Bruder attackiert, muss St. Ives einmal mehr die Flucht ergreifen. Damit nicht genug, startet auch Major Chevening eine Hetzjagd auf den tolldreisten Ausbrecher. Ein galanter Held und schöne Frauen, große Gefühle und gefährliche Abenteuer - das sind die Zutaten des Mantel-und-Degen-Films "St. Ives - Alles aus Liebe". Die Verfilmung nach einer Vorlage von Robert Louis Stevenson besticht durch geschliffene Dialoge, temporeiche Inszenierung und ein hochkarätiges Darstellerensemble. Jean-Marc Barr, bekannt aus Luc Bessons Kultfilm "Im Rausch der Tiefe" und Lars von Triers "Dogville", findet in dem Frauenschwarm und Haudegen St. Ives eine echte Paraderolle. Nicht weniger überzeugend agieren Miranda Richardson als listige Lady, Richard E. Grant als linkischer Major und "Harry Potter"-Bösewicht Jason Isaacs als mörderischer Bruder. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jean-Marc Barr (Captain Jacques de Keroual de Saint-Yves) Miranda Richardson (Susan Gilchrist) Richard E. Grant (Major Farquhar Chevening) Anna Friel (Flora Gilchrist) Michael Gough (Comte de Saint-Yves) Cécile Pallas (Mathilde) Jason Isaacs (Alain de Keroual de Saint-Yves) Originaltitel: All for Love Regie: Harry Hook Drehbuch: Allan Cubitt Kamera: Robert Alazraki Musik: John Keane Altersempfehlung: ab 6