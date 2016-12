Das Erste 20:15 bis 21:45 Krimi Wolfsland - Tief im Wald D 2016 2016-12-15 00:20 Stereo Untertitel Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ein Monat ist vergangen, seit "Butsch" (Götz Schubert), der Oberlausitzer Eigenbrötler, und Viola Delbrück (Yvonne Catterfeld), die neu hinzugezogene Kriminalistin aus Hamburg, ein junges kriminelles Paar verfolgt und gestoppt haben. Trotz dieses Erfolgs ist die Stimmung zwischen den Kommissaren schlechter denn je. Aber gerade jetzt sind sie als Team gefragt. Denn in Görlitz scheint ein Serientäter unterwegs zu sein, der junge, attraktive Joggerinnen auf grausame Weise ermordet, aber keine verwertbaren Spuren hinterlässt. Viola Delbrücks größtes Problem ist jedoch nicht "Butsch", sondern ihr Noch-Ehemann, der brillante forensische Psychiater Björn Delbrück (Johannes Zirner). Wie aus dem Nichts taucht er wieder in Görlitz auf und versucht, sich im neuen Leben seiner Frau einzunisten. Mit seinem Fachwissen über Serientäter beeindruckt er Kommissariatsleiter Ebertin (Andreas Schmidt), der ihn unterstützt. "Butsch" aber, der sich zudem mit seiner störrischen, pubertierenden Tochter auseinandersetzen muss, wittert Gefahr und vertraut seinem eigenen Instinkt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Yvonne Catterfeld (Viola Delbrück) Götz Schubert (Burkhard Schulz "Butsch") Andreas Schmidt (Georg Ebertin) Jan Dose (Jakob Böhme) Johannes Zirner (Björn Delbrück) Roland Wolf (Raaben) Werner Lustig (Herr Emmerich) Originaltitel: Wolfsland - Tief im Wald Regie: Tim Trageser Drehbuch: Sven S. Poser, Sönke Lars Neuwöhner Kamera: Eckhard Jansen Musik: Andreas Weidinger