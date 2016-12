Disney Channel 20:15 bis 22:00 Liebesfilm Once Upon A Holiday USA, CDN 2015 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Katie ist eine waschechte Prinzessin, die ihr durchgetacktetes Leben satt hat. Deshalb läuft sie während der Weihnachtszeit vor ihren offiziellen Verpflichtungen und Aufgaben davon, um herauszufinden wie die andere Seite des Lebens aussieht. Dabei trifft sie auf Jack, der ihr hilft ohne zu wissen wer sie ist. Katie und Jack verlieben sich Hals über Kopf, doch würde Jack weiterhin dasselbe fühlen, wenn er die Wahrheit wüsste? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Briana Evigan (Katie) Paul Campbell (Jack) Tony Alcantar (Simon) Greg Evigan (George) Casey Manderson (Ross) Jacqueline Samuda (Margaret Wickersham) Jay Brazeau (Harry Ballentine) Originaltitel: Once Upon A Holiday Regie: James Head Drehbuch: David Golden Kamera: Thomas M. Harting Musik: John Sereda

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 326 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 126 Min. Aktenzeichen XY... ungelöst

Magazin

ZDF 01:30 bis 03:00

Seit 56 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 56 Min.