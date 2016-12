Disney Channel 08:20 bis 08:50 Trickserie Doc McStuffins, Spielzeugärztin Nur die Ruhe / Helm auf! USA, IRL 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken (a) Als Daisy während eines Fallschirmsprungs in einem Baum stecken bleibt, kommt Doc ihr mit der mobilen Praxis zur Hilfe. Zusammen schaffen es Doc und ihre Freunde Daisy herunter zu bekommen und stellen fest: Daisy geht es gut! (b) Doc trifft auf Jacob und sein Lieblingsspielzeug Super Stuntman Stan. Doch bei einem seiner Stunts verliert Stan seinen Helm und prompt fängt ein Computerchip in seinem Kopf an zu wackeln. Die Freunde finden Stans Helm und Doc hilft Stan den Chip wieder zu befestigen. Doc erinnert Jacob daran, dass es wichtig ist das Stan immer seinen Helm trägt. (a) Als Daisy während eines Fallschirmsprungs in einem Baum stecken bleibt, kommt Doc ihr mit der mobilen Praxis zur Hilfe. Zusammen schaffen es Doc und ihre Freunde Daisy herunter zu bekommen und stellen fest: Daisy geht es gut! (b) Doc ist mit ihrem Vater und ihren Freunden im Park unterwegs, als sie Jacob und sein Lieblingsspielzeug Super Stuntman Stan treffen. Doch bei einem seiner Stunts verliert Stan seinen Helm und prompt fängt ein Computerchip in seinem Kopf an zu wackeln. Die Freunde finden Stans Helm und Doc hilft Stan den Chip wieder zu befestigen. Doc erinnert Jacob daran, dass es wichtig ist das Stan immer seinen Helm trägt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Doc McStuffins Regie: Norton Virgien

