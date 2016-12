Phoenix 02:20 bis 03:05 Dokumentation ZDF-History Die Fidel-Castro-Bänder D 2016 Live TV Merken Am 13. August 2016 feierte Fidel Castro seinen 90. Geburtstag. Fast 50 Jahre regierte der einstige Revolutionär Kuba - bis ihn seine Gesundheit 2008 zum Rücktritt zwang. Auch wenn heute sein Bruder Kuba regiert, bleibt Castro die charismatische Figur im Hintergrund. Seit 1959, als er die Macht übernahm, hat der frühere sozialistische Diktator unzählige Krisen, Attentatsversuche und selbst das Ende des Kalten Krieges überlebt. Die Dokumentation des Autors Tom Jennings zeigt den Aufstieg und Lebensweg des ewigen Revolutionärs mit einer Fülle von historischen Bild- und Tonaufnahmen, die zum Teil nie gezeigt wurden oder seit Jahrzehnten vergessen waren. Für die intensive Recherche in zahlreichen Archiven wurde die Dokumentation 2015 für den renommierten "Emmy Award for Outstanding Research" nominiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: ZDF History Regie: Tom Jennings