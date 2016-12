Phoenix 20:15 bis 21:45 Dokumentation Eichmanns Ende D 2010 2016-12-16 07:15 20 40 60 80 100 Merken Adolf Eichmann, Cheforganisator der Judendeportationen in die Vernichtungslager und einer der größten Kriegsverbrecher im "Dritten Reich", taucht nach Kriegsende in der Nordheide unter. Dort verdingt er sich als Holzfäller und Hühnerzüchter, unweit vom ehemaligen KZ Bergen-Belsen. 1950 setzt er sich wie viele Nazis nach Argentinien ab und holt 1952 seine Frau und drei Söhne nach. Die deutsche Gemeinde in Buenos Aires ist überschaubar; sie besteht aus Nazis und Juden, aus Tätern und Opfern. Auch Lothar Hermann, Jude und KZ-Überlebender, hat sich 1942 dorthin in Sicherheit gebracht. Seine Tochter Silvia verliebt sich in "Nick", ohne zu wissen, dass es sich dabei ausgerechnet um Eichmanns Sohn Klaus handelt. Diese Liaison soll Adolf Eichmann zum Verhängnis werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Herbert Knaup (Adolf Eichmann) Ulrich Tukur (Willem Sassen) Axel Milberg (Fritz Bauer) Michael Hanemann (Lothar Hermann) Henriette Confurius (Silvia Hermann) Johannes Klaußner (Nick Eichmann) Judith Engel (Miep Sassen) Gäste: Gäste: Herbert Knaup, Ulrich Tukur, Axel Milberg, Michael Hanemann, Henriette Confurius, Johannes Klaußner Originaltitel: Eichmanns Ende - Liebe, Verrat, Tod Regie: Raymond Ley Drehbuch: Raymond Ley Kamera: Dirk Heuer Musik: Hans P. Ströer

