Magazin Sternstunden-Adventskalender Wir helfen Kindern D 2016 Wie in jedem Jahr präsentiert die Reihe "Sternstunden-Adventskalender" vom 1. bis zum 24. Dezember mehrmals täglich ein aktuelles Hilfsprojekt, das Sternstunden - die Benefizaktion des Bayerischen Rundfunks - finanziell unterstützt. Patin: Susanne Rohrer Bei Misshandlung, Missbrauch oder Verwahrlosung sorgen Jugendämter immer öfter dafür, dass Kinder und Jugendliche aus ihren zerrütteten Familien genommen und in Obhut gegeben werden. Mit seinen heilpädagogischen Wohn- und Tagesgruppen sorgt der Regensbuger "St.-Leonhardi-Verein" für 225 Kinder - und der Bedarf an Plätzen ist noch immer nicht gedeckt. Um noch mehr Kindern und Jugendlichen helfen zu können, muss ein Neubau realisiert werden. Dank Spendengeldern von Sternstunden kann dieses Projekt endlich umgesetzt werden. Bayern-1-Moderatorin Susanne Rohrer freut sich als Sternstunden-Patin mit dem Verein über die Unterstützung. In den 23 Jahren seit Gründung des Sternstunden e.V. brachte der Verein gut 200 Millionen Euro Spendengelder auf, um mehr als 2.700 Kinderhilfsprojekte in Bayern, Deutschland und der ganzen Welt zu unterstützen. Der Adventskalender zeigt, wie vielfältig die Hilfe ist, die den Kindern zugute kommt - seien sie krank, Not leidend, auf der Flucht oder in sonst einer Form benachteiligt. Zudem wird deutlich, wie wichtig nachhaltige und langfristige Unterstützung ist, die zu 100 Prozent bei den Bedürftigen ankommt.